"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ سلسلة ورش "حرفتك.. مهنتك" بالمحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، تنفيذ سلسلة من الورش الحرفية ضمن مبادرة "حرفتك.. مهنتك"، التي يتم تنفيذها بأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بهدف تنمية مهارات السيدات والفتيات ودعمهن لاكتساب خبرات مهنية تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة تحقق لهن الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

وفي هذا الإطار، شهد مركز التنمية الشبابية بمحافظة الإسكندرية تنفيذ عدد من الورش الحرفية المتنوعة، حيث جاءت الورشة الأولى حول فن الكروشيه، وتضمنت تدريب المشاركات على تنفيذ بوكس وغطاء مج ضمن فعاليات نادي الفتاة والمرأة.

كما تم تنفيذ الورشة الثانية بعنوان "تعليم تركيب البطانة لشنط الكروشيه والمكرمية"، وتعرفت المشاركات خلالها على أنواع الأقمشة المناسبة وكيفية استخدامها بطريقة احترافية داخل التصميمات اليدوية.

في حين نظم نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب الحرية ورشة جديدة في فن الخرز، تم خلالها تدريب المشاركات على تصميم وصناعة حزام يدوي وعلاقة للموبايل باستخدام الخرز بألوان وأشكال متنوعة، ما أتاح لهن فرصة لاكتساب مهارات فنية جديدة يمكن تحويلها إلى مشروعات صغيرة منتجة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمية قدراتها الحرفية والمهنية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الفتيات والسيدات.