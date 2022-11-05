الوطنية للإعلام: صرف علاوة من متجمد 2019 خلال أيام

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام الانتهاء من إجراءات صرف جزء من العلاوات المتجمدة وأنه سوف يتم صرف علاوة من متجمد علاوات عام ٢٠١٩، لكافة العاملين بها خلال نهاية هذا الأسبوع

وأكدت الوطنية للإعلام أن هناك متابعة مستمرة وجادة للجهود المبذولة، والإجراءات التى تتم لسرعة الانتهاء من صرف كافة متجمد العلاوات المستحقة للعاملين.

وكان قد تقرر في وقت سابق صرف مقابل رصيد الاجازات للزملاء المحاليين للمعاش فى شهر مايو ٢٠١٨ ، على أن يتم الصرف لهم نهاية شهر نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراءات صرف مقابل رصيد الاجازات للزملاء المحاليين للمعاش فى ابريل ٢٠١٨ والتى سيتم صرفها خلال هذا الاسبوع.

وتؤكد الوطنية للإعلام أن هناك متابعة مستمرة للجهود والإجراءات التى تتم للانتهاء فى اسرع وقت ممكن من صرف مقابل رصيد الاجازات للزملاء المحاليين للمعاش.