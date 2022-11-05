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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للإعلام: صرف علاوة من متجمد 2019 خلال أيام

الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام الانتهاء من  إجراءات  صرف جزء من العلاوات المتجمدة وأنه سوف يتم  صرف علاوة من متجمد علاوات عام ٢٠١٩، لكافة العاملين بها  خلال نهاية هذا الأسبوع

وأكدت الوطنية للإعلام أن هناك متابعة مستمرة  وجادة  للجهود المبذولة، والإجراءات التى تتم لسرعة  الانتهاء من صرف كافة  متجمد العلاوات المستحقة للعاملين.

وكان قد تقرر في وقت سابق صرف مقابل رصيد  الاجازات  للزملاء المحاليين للمعاش فى شهر مايو  ٢٠١٨ ، على أن يتم  الصرف لهم نهاية شهر نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراءات صرف مقابل رصيد الاجازات للزملاء المحاليين للمعاش فى ابريل ٢٠١٨ والتى سيتم صرفها خلال هذا الاسبوع.

وتؤكد الوطنية للإعلام أن هناك متابعة مستمرة للجهود والإجراءات التى تتم  للانتهاء فى اسرع وقت ممكن من صرف مقابل رصيد الاجازات للزملاء المحاليين للمعاش.

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