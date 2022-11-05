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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن سامسون أكينولا

سامسون
سامسون

انتهى البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق الزمالك من برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وحرمته من المشاركة مع الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، وأمام إنبي بالدوري المصري.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، أن سامسون تعافى تماما من الإصابة التي عانى منها في مفصل الحوض، على أن يعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وسيكون سامسون أكينولا جاهزا للمشاركة مع الزمالك عقب فترة التوقف الجارية، حيث يصطدم الزمالك بالمصري البورسيعيدي في كأس مصر يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكان سامسون أكينولا قد شارك مع الزمالك في الجولتين الأولى والثانية أمام سموحة ونجح في تسجيل هدفا في فوز الزمالك، وأمام سيراميكا كليوباترا، لكنه غاب عن الجولة الثالثة.

وتعادل الزمالك مع إنبي في  جولة مقدمة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري بنتيجة 1-1، يوم الأربعاء الماضي، بعدما فاز في الجولة الأولى والثانية.

وتراجع الزمالك للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر، والاتحاد السكندري الوصيف.

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