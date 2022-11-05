الموجة 20.. إزالة 700 حالة تعد و333 تغير مكاني في المنوفية

قال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات بالموجة الـ 20 منذ إنطلاقها في 14 أغسطس وحتى 27 أكتوبر 2022 بلغ 700 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية .

وأشار محافظ المنوفية بأن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 375 حالة تعدي أملاك دولة مبانى و زراعة و45 حالة على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة ضمن المستهدف تنفيذه بالموجة ، كما تم تنفيذ إزالة فورية لـ 280 حالة تعدى بمساحة إجمالية 8 فدان و18 قيراط و 9 سهم ، فضلا عن إزالة 333 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 3 آلاف و401 محضر تبوير بمساحة 504 فدان و 22 قيراط و21 سهم في الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن ، لافتا إلى إعادة زراعة 630 حالة تم تبويرها على مساحة 68 فدان و12 قيراط وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بالأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية ، جاء ذلك وفقاً لتقرير المكتب الفني بديوان عام محافظة المنوفية .

وأكد محافظ المنوفية بأن أعمال الموجة الـ20 تأتى ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي ، موجها رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية لاكتشاف أية حالة تعدى فى المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام .

جدير بالذكر أن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات تم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى أول سبتمبر ، والمرحلة الثانية في الفترة من 10 سبتمبر وحتى 29 من نفس الشهر ، وكذا تنفيذ المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2022 .

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه