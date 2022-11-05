تحويل عين شمس لـ جامعة خضراء وإنشاء حرم صديق للبيئة

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس على مدار يومين بالتعاون مع جامعة كمبريدج ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، مؤتمرها السنوي الذي يتناول موضوع التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة ماري كلير سيغر مديرة مركز قانون التنمية المستدامة الدولي، الدكتور خوسيه انجيلو استريلا فاريا رئيس القسم التشريعي وقسم القانون التجاري الدولي مكتب الشئون القانونية الأونسيترال (UNCITRAL)، الدكتور وليد بك نائبا عن جيروم فونتانا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة، د. هاجر جیلدش رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي.

ويتناول المؤتمر، حماية البيئة والجهود المبذولة للحد من تغير المناخ في ظل أوقات الأزمات خاصة في أوقات النزاعات المسلحة وذلك بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).

ويتناول المؤتمر أيضا النزاعات الناشئة في سياق التنمية وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) كجزء من مبادرتها أيام الأونسترال في أفريقيا.

وفي كلمته أثني الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على التعاون الإقليمي والدولي الذي تنتهجة كلية الحقوق والذي أتى ثمارة اليوم بهذا المؤتمر الدولى، مؤكدا على أن الجانب القانوني لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي وهو الهدف من مؤتمر اليوم .

وأشار إلى إنه تفصلنا ساعات قليلة عن مؤتمر الأطراف كوب ٢٧ والذي يستمر علي مدى أسبوعين حيث تتوجه أنظار العالم أجمع إلى مصر و يتطلع إلي ما سنخرج به من توصيات وعليه فأن هذه القمة هي قمة التنفيذ وعلينا أن نخرج بنتائج إيجابية.

وفي هذا الصدد أطلقنا كجامعة عدداً من المبادرات التي نري إنها قد تفيد في قضية التغير المناخي حيث حولنا الجامعة في الأشهر القليلة الماضية لجامعة خضراء وحرم صديق للبيئة.