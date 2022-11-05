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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديدات بايدن.. شركات النفط الأمريكية تخفض إنتاجها لرفع الأسعار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أرباح شركات النفط الأمريكية، أثارت التوترات في مجال صناعة الوقود.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الشركات قررت خفض الإنتاج لرفع أسعار النفط لتلبية نفقات النشاط الاقتصادي، ما تسبب في إحباط بايدن.

ولفتت إلى أن بايدن هدد شركات النفط بزيادة الضرائب لدفعهم لخفض الأسعار، مشيرة إلى أن هذا التصعيد من الرئيس الأمريكي ضد الشركات جاء قبل أيام من الانتخابات النصفية.

وكان بايدن انتقد أداء شركات النفط في بلاده بعدما عجزت عن تلبية الطلب المتزايد إثر قرار منظمة أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وقال بايدن إنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط؛ إذا لم يساعدوا في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي: “سيعمل فريقي مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة لنا ولغيرنا’ مشيرا إلى “ أن خفض الأسعار للمستهلكين في المضخة ... إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحهم الزائدة وستواجه قيودًا أخرى”. 

وتابع أنه في الأشهر الستة الماضية، حققت 6 من أكبر شركات النفط أكثر من 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شل جنت 9.5 مليار دولار في الربع الثالث بينما حققت إكسون 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ووصف بايدن الأرباح التي حققتها شركات النفط؛ بأنها 'شائنة' ، لكنه أضاف أنه إذا قامت الشركات بتحويل بعض أرباحها إلى المستهلكين ، فإن سعر الغاز سينخفض ​​بمقدار 50 سنتًا إضافية في المضخة، وبالإضافة إلى ذلك ، قال بايدن إن صناعة النفط الأمريكية لم تَفِ بالتزامه بالاستثمار في الشعب الأمريكي.

ولفت إلى أن شركات النفط في الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التصرف لصالح المستهلكين والمجتمع والبلد بدلاً من مصلحة المديرين التنفيذيين والمساهمين.

كما حث بايدن شركات النفط على الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية والتكرير في الولايات المتحدة.

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