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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يخطط لـ زيادة الضرائب على شركات النفط

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط؛ إذا لم يساعدوا في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي، الاثنين،: “سيعمل فريقي مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة لنا ولغيرنا’ مشيرا إلى “ أن خفض الأسعار للمستهلكين في المضخة ... إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحهم الزائدة وستواجه قيودًا أخرى”. 

وتابع بايدن أنه في الأشهر الستة الماضية، حققت 6 من أكبر شركات النفط أكثر من 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شل جنت 9.5 مليار دولار في الربع الثالث بينما حققت إكسون 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ووصف بايدن الأرباح التي حققتها شركات النفط؛ بأنها 'شائنة' ، لكنه أضاف أنه إذا قامت الشركات بتحويل بعض أرباحها إلى المستهلكين ، فإن سعر الغاز سينخفض ​​بمقدار 50 سنتًا إضافية في المضخة، وبالإضافة إلى ذلك ، قال بايدن إن صناعة النفط الأمريكية لم تَفِ بالتزامه بالاستثمار في الشعب الأمريكي.

وقال بايدن إن شركات النفط في الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التصرف لصالح المستهلكين والمجتمع والبلد بدلاً من مصلحة المديرين التنفيذيين والمساهمين.

كما حث بايدن شركات النفط على الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية والتكرير في الولايات المتحدة.

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