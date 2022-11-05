الكل فاشل زيهم .. ياسمين عز تهاجم هؤلاء الأشخاص |فيديو

سردت الإعلامية ياسمين عز، قصة بوست نشر علي الفيسبوك منذ يومين كتبه الشاعر أيمن بهجت قمر يقوم فيه بمعاتبة بعض زملائه في الوسط الفني الذين لم يعجبهم أغنيته الجديدة "أسود فحمة" للفنان بهاء سلطان.

وأضافت "ياسمين عز" خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن أيمن بهجت قمر قال بعض الكلمات شديدة الواقعية في البوست وتلك الكلمات تنطبق في هذا الزمن وفي جميع المجالات وليس في الموسيقي فقط، وهذه هي الكلمات "الشخص الناجح في حياته هو الذي يقوم بنصح نفسه ونفع نفسه ويركز في طريقه وفي نجاحه هو فقط".

وعلقت علي تلك الموقف قائلة: "في ناس وظيفتهم في الحياة أنهم يقللوا من نجاح غيرهم ويحسسوا الناس أن الكل فاشل زيهم واللي زي دول عمرهم ما بيتكلموا عن نفسهم عشان معندهمش حاجة يتكلموا عليها .. ولما تسمع الناس دول هيجي في بالك مثل "كان القرد نفع نفسه".