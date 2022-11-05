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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قطاع الدراسات القانونية بـ«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه الدوري بـ «حقوق عين شمس»|صور

صدى البلد

عقدت لجنة قطاع الدراسات القانونية برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، وبحضور الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، اجتماعها الدورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

بمناسبة انعقاد مؤتمر كلية الحقوق السنوى حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأقيم الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وحضر الاجتماع عمداء كليات الحقوق المصرية وأعضاء اللجنة من الشخصيات العامة، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بكليات الحقوق الحكومية والخاصة.

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وكان قد شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، توقيع كتاب "البابا تواضروس الثاني.. سنوات من المحبة لله والوطن"، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما حضر أيضا من الجامعة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمود المتينى عن  سعادته بهذا الكتاب وما يضمه، مقدما الشكر لقداسة البابا على دعمه للوطن وسط الأزمات ، مؤكدًا أن مصر قوية وقادرة على تخطي كل الصعاب فى ظل أزمات يشهدها العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن قداسة البابا تواضروس الثاني رمز وطني، ساعد بحكمته على العبور بسفينة الوطن بسلام في فترة كانت مليئة بالتحديات .

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