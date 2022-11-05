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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«استراتيجية التمويل لمؤسسات التعليم العالي».. ورشة عمل بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظّم مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ورشة عمل تحت عنوان "استراتيجية التمويل لمؤسسات التعليم العالي"، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري و Knowledge E ، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس.

شارك فى ورشة العمل نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس و القيادات من جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة الملك سلمان الدولية.

قام بإدارة ورشة العمل Mr. Oriol Alsina ، رئيس قسم التمويل والتسويق بمعهد الأبحاث في الطب الحيوي (IRB) في برشلونة ، إسبانيا.

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وعلي جانب آخر أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، رئيسًا لجامعة المنصورة.
• الدكتور خالد علي الدرندلي محمد سعيد، رئيسًا لجامعة الزقازيق.
• الدكتور خالد عبداللطيف محمد عمران، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور لمياء شعبان أحمد أبوزيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة سوهاج.
• الدكتور سامي عبدالرؤوف فهيم خلف الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي.
• الدكتور أحمد فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

بينما كان قد قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتسليم عقود لدعم 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 ملايين، ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج، في إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر في مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة"، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

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