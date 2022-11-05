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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : زرت 70 دولة وأتحدث بكل فخر شرم الشيخ أحسن بكتير

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى،  حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة المناخ .

 

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” أكون سعيد عند زيارة أي مكان في مصر".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  شرم الشيخ أصبحت حاجة تانية تضاهي المدن العالمية ".

 

ولفت الإعلامي احمد موسى :"   أنا زرت حوالي 70 دولة حول العالم وأتحدث بكل فخر إن شرم الشيخ احسن من اماكن كثيرة أوي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  روحت اطلع التصريح الخاص بي في قمة المناخ  والمكان كان فاضي وطلعت التصريح في دقيقة ونصف". 

أحمد موسى شرم الشيخ قمة المناخ اخبار التوك شو موسى

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