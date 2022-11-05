أحمد موسى : زرت 70 دولة وأتحدث بكل فخر شرم الشيخ أحسن بكتير

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة المناخ .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” أكون سعيد عند زيارة أي مكان في مصر".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" شرم الشيخ أصبحت حاجة تانية تضاهي المدن العالمية ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" أنا زرت حوالي 70 دولة حول العالم وأتحدث بكل فخر إن شرم الشيخ احسن من اماكن كثيرة أوي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" روحت اطلع التصريح الخاص بي في قمة المناخ والمكان كان فاضي وطلعت التصريح في دقيقة ونصف".