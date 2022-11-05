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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبص على الحاجة الكويسة.. وزير الرياضة : ننظم رحلات شبابية لزيارة شرم الشيخ

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتم تنظيم رحلات  شبابية لـ شرم الشيخ في وزارة الشباب والرياضة لزيارة شرم الشيخ .

 

علي هامش فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.. أشرف صبحي يتفقد منطقة المعارض والترفيه

وقال أشرف صبحي  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"    لدينا  بيوت الشباب والمدينة الرياضية الشبابية وهذه الأماكن يقيم فيها الشباب الذين يزورون شرم الشيخ"، مضيفا:" يزور شرم الشيخ الشباب من كافة الطبقات ".

وأضاف أشرف صبحي :"   لدينا المشروع القومي للمعسكرات  ولدينا  تطوير في مراكز الشباب في جنوب سيناء ولدينا مكان في الطور سيكون معسكر كبير للشباب للتعلم والتدريب وبأسعار اقتصادية في متناول الجميع ".

وتابع اشرف صبحي :"  نقوم بإنشاء فندق مع معسكر في منطقة سانت كاترين "، مضيفا:" لازم نبص الحاجة الكويسة في بلدنا ".

أشرف صبحي الشباب رحلات شبابية اخبار التوك شو أحمد موسى

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