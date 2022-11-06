خيري رمضان يشارك في تجربة التشغيل الأولى لمونوريل العاصمة الإدارية

شهد الإعلامي خيري رمضان، تجربة التشغيل الأولى لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأعلن الفريق كامل الوزير، في حواره، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، الانتهاء من مشروعات المونوريل بالكامل في 2024.

تشغيل المونوريل

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل المونوريل شرق النيل أكتوبر 2023.

ومن جانبه قال الإعلامي خيري رمضان، شهور وتكتمل شبكة النقل الذكية والقضاء على العشوائيات بشكل يليق بمصر.

وأشاد خيرى رمضان بمجهود الفريق كامل الوزير بعد انتهاء جولة برنامج "حديث القاهرة" الخاصة في مشروعات وزارة النقل، قائلا: "الفريق كامل الوزير رجل وطني محب لبلده وبيعمل الحاجة التي تليق بمصر والمصريين".