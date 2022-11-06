ليلى علوى لبست الأصلى.. بشرى تثير الجدل بارتدائها فستان تقليد| شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى ، فيسبوك، صوراً للفنانة بشرى بفستان مقلد نسخة طبق الأصل من فستان لزهير مراد والتى ظهرت به النجمة ليلى علوى من قبل.

وظهرت الفنانة بشرى مرتدية فستان تقليد للفنانة ليلى علوى، من عارض الأزياء سعيد رمزي، ولكن الفستان الاصلى كان من تصميم مصمم الازياء العالمى زهير مراد التى ظهرت الفنانة ليلى علوى بارتدائه باللون الأبيض في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في 2021.

وقامت بشرى بارتداء نفس الفستان بنفس التصميم ولكن باللون الأسود، خلال تواجدها فى حفل خيري لصالح مستشفى السرطان، أقيم في دبي مساء السبت الخامس من نوفمبر الجاري.