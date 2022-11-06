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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: يتم تلقي شكاوي المواطنين والنزول لأرض الواقع للتحقيق بها .. فيديو

حماية المستهلك
حماية المستهلك

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن في ظل مواد حماية المستهلك لا يوجد مادة تقوم بتنظيم الأسعار من حيث الإرتفاع أو الإنخفاض إلا فيما يخص إعلان السعر بشكل واضح.

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واضاف "أيمن حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن دور الجهاز في زيادة الأسعار هو تلقي شكاوي المواطنين وثم تتم الاستجابة للشكاوي والنزول إلى أرض الواقع للتحقيق.

وتابع أيمن حسام الدين أن يجب على جميع المواطنين معرفة أننا نعيش في حالة سوق حر وهذا السوق يحكمه العرض والطلب ولكن هذا لا يعني امتلاك الأسعار.

https://fb.watch/gCEBA6o-d1/

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