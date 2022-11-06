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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النهري: الدول المتقدمة لم تف بوعودها بشأن دفع 100 مليار دولار للدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

صدى البلد

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر ستجني في 2025، من 10 لـ18 مليار دولار من الشراكات التي قامت بها في مجال الطاقة النظيفة، ومصر عملت حوالي 16 مذكرة تفاهم مع الدول الكبرى اللي بتسعى للتحول للطاقة الخضراء".

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار:"نسعى في كوب 27، استكمال ما لم يتم تنفيذه من توصيات كوب 26، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة لم تف بوعودها بشأن دفع 100 مليار دولار للدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.

وأكمل:"منطقة رشيد بالفعل غرق جزء من أراضيها بسبب التغيرات المناخية، متابعًا: "جنوب إفريقيا تطالب بـ86 مليار دولار عشان تتكيف مع التغيرات المناخية، وعشان كده لازم مصر تطلب أكثر لأننا نتعرض لتأثير كبير بسبب التغيرات".
 

مجال الطاقة النظيفة التغيرات المناخية مذكرة تفاهم الطاقة النظيفة قناة النهار جنوب افريقيا

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