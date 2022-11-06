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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجل حسن عابدين يكشف تفاصيل تدخل الشيخ الشعراوي لمنع والده من الإعتزال

صدى البلد

كشف خالد عابدين نجل الفنان الراحل حسن عابدين، تفاصيل موقف تسبب في تفكير والده بالاعتزال قبل تدخل الشيخ الشعراوي.

وقال عابدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" بقناة "سي بي سي"،:" والدي أكثر حاجة كان بيحترمها هو المشاهد، وكان عنده في المقام الاول وكان يحرص في أي عمل أنه يضيف قيمة معينة.

وأوضح:" الموقف الذي جعل والدي يفكر في الإعتزال هو،"عندما حصل والدي على إجازة من مسرحية عش المجانين وذهب لأداء عمرة وخلال بكاءه عند مقام الرسول "ص" تعرف عليه الحراس أنه فنان وطردوه من المقام ما تسبب في أزمة نفسية له بعد عودته".

وأكمل:" والدي بعد عودته حبس نفسه في غرفته ولا يخرج منها إلا للصلاة فقط وفكر في الاعتزال وتكلم مع صديقه الفنان ابراهيم الشامي وأبلغه أنه سيعتزل، وطالبه صديقه بالانتظار وأخذ فتوى من الإمام محمد الشعراوي"، مؤكدا أن الشيخ الشعراوي قابله مقابلة أراحته نفسيا وطالبه بعدم الاعتزال والعمل لتقديم الكلمة الطيبة للجمهور. 

الشيخ الشعراوي قناة سى بى سى أزمة نفسية الشعراوي حسن عابدين

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