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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عليك تناولها.. أطعمة تعالج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء

 يعاني الكثير من الأشخاص من الإصابة بالهالات السوداء، ويفتشون هنا وهناك عن أفضل العلاجات، فالبعض يعتقد أنه لا يلزم سوى علاجات التجميل أو الكريمات أو أقنعة الوجه باهظة الثمن للهالات السوداء، على الرغم من أنها ليست كذلك على الإطلاق لأن حتى من خلال تناول بعض الأشياء الممتعة والمعززة للنكهة، يمكنك جعل الهالات السوداء تختفي من الجذور.

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أكل الفول السوداني 

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن تناول كميات صغيرة من الفول السوداني والجاغري وجوز الهند واخلطهم في وعاء. استمتع بهذا المزيج كل يوم كوجبة خفيفة في الساعة 4 مساءً.


يوفر الفول السوداني على أي حال الكثير من الفوائد في فصل الشتاء ويساعد أيضًا في الحفاظ على دفء الجسم في الوقت نفسه، تساعد تغذية جوز الهند والأحماض الدهنية على التئام الجلد من الداخل.


شاي الزنجبيل والزعفران

في النظام الغذائي لإزالة الهالات السوداء ، يحتل الزنجبيل والريحان والزعفران وشاي العسل المرتبة الأولى يوصي بشرب هذا الشاي مرة واحدة في اليوم يمكنك صنع هذا الشاي بهذه الطريقة.

القليل من الزنجبيل
3-4 أوراق ريحان
2 ورق زعفران
1 ملعقة صغيرة عسل
اصنع الشاي من هذه الأشياء واستمتع به مرة واحدة في اليوم.
انظر بعد روجوتا هنا


لتنظيف البشرة

لتنظيف بشرتك ، يجب استخدام منظف طبيعي بدلاً من الصابون وغسول الوجه .

طريقة صنع هذا المطهر

وفقا لهم ، " اصنع عجينة بخلط دقيق الحمص مع الحليب الطازج، استخدم هذا المعجون على بشرتك كمنظف، ستكون بشرتك نظيفة أيضًا ولن يتضرر الزيت الطبيعي للبشرة.


قيلولة لمدة 30 دقيقة

 لتجنب الهالات السوداء حول العينين ، يجب أن تنامي قبل الساعة 11 ليلاً. أيضًا ، خذ قيلولة لمدة 30 دقيقة في فترة ما بعد الظهر.

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