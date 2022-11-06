هل تصل الكرتونة لـ 50 جنيها.. أسعار البيض تتراجع بالأسواق|تفاصيل

انخفضت أسعار البيض خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد شهور من الارتفاع التدريجي حتى وصل سعر كرتونة البيض ببعض المناطق إلي 95 جنيها ، إلا أنها خلال الساعات الماضية انخفضت أسعاره وذلك بعد الإفراج الجمركي عن الأعلاف.

أسباب تراجع أسعار البيض

وكشف النائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة ، عن أسباب تراجع أسعار البيض خلال الفترة الراهنة ، حيثُ بدأت الإفراجات الجمركية عن الأعلاف من الموانئ .





وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية له ، أن رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي أصدروا أوامر بالإفراج عن كميات كبيرة من العلف داخل الموانئ وهذا سوف يقوم بتراجع أسعار كرتونة البيض لتصل ٥٠ جنيها فقط في الأيام القادمة.

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

وطرحت وزارة الزراعة ، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 72 جنيها للابيض و 74 جنيها للأحمر.



وزارة الزراعة تطرح البيض بالمحافظات

كما طرحت وزارة الزراعة البيض بالمنافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

أسعار البيض اليوم



سعر كرتونة البيض الأحمر 70.75 جنيه منخفضا 3 جنيهات، ويصل سعرها للمستهلك 80_85.



سعر كرتونة البيض البلدي 70.75 جنيه منخفضا 3 جنيهات، ويصل سعرها للمستهلك 85 جنيها.



سعر كرتونة البيض الأبيض 68 جنيه منخفضا 2 جنيه، ويصل سعرها للمستهلك 75 جنيها.

من جانبه أشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن إلى أن للحفاظ على استقرار الأسعار يتطلب تكثيف الاجتماعات بين وزارة التموين والزراعة وأعضاء البورصة ومنتجي الدواجن لحل المشاكل والصعوبات التى تواجه تربية وإنتاج الدواجن وخاصة مشاكل توفير الاعلاف وضرورة التنسيق مع وزارة التموين لإدراج الدواجن الحية فى البورصة السلعية بالإضافة إلى تكثيف وزارتى التموين و الزراعة المعروض من الدواجن و البيض مما يؤدى إلى تراجع بعض التجار المغالين فى أسعار البيض والدواجن

و طلب رئيس تجارية الجيزة من مربى ومنتجي الدواجن وضع اليه لتثبيت الاسعار مساهمة منهم فى التخفيف عن المواطنين في ظل الأزمات العالمية.

