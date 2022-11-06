عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 آلاف صحفي وإعلامي.. مغاوري: العالم يتابع بشغف كبير انطلاق مؤتمر المناخ

صلاح مغاورى
صلاح مغاورى

قال الكاتب الصحفى صلاح مغاوري ، إن كافة الوسائل الإعلامية تهتم بشغف كبير لانطلاق مؤتمر المناخ العالمى، خاصة أنه حدث يستحق الاهتمام والذى جاء انطلاقه فى توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للتغيرات المناخية والعالم أصبح يشعر فى الوقت الحالى خطورة هذه القضية .

وأضاف "مغاوري" خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن انعكاس خطورة التغيرات المناخية على كوكب الأرض سيشمل كافة دول العالم وانعقاد المؤتمر يأتي فى ظل تغطية اعلامية تشمل 4 آلاف صحفى وإعلامي مصري وأجنبي يعكس اهتمام الدول بهذه القضية .

وتنطلق  فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بعد قليل بمدينة شرم الشيخ op276، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال  فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويتيح المؤتمر أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.
 

صلاح مغاوري الخارجية كوكب الارض دول العالم تحرير التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 6-11-2022

شوبير يكشف تفاصيل ودية الأهلي ويعلن إصابة لاعب جديد

ترشيحاتنا

الحجز على أقل حساب.. شوبير يكشف كواليس أزمة تهديد الزمالك بتجميد النشاط

هدوء ماقبل العاصفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

شاهد|سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

وصول أسرة عريس الإسماعيلية لجلسة النطق بالحكم في قضية الإعتداء على زوجته

قطر تدين هجوما انتحاريا على قاعدة عسكرية في الصومال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. حل لغز الدوائر الخيالية في صحراء ناميبيا

توفي في ظروف غامضة.. معلومات لا تعرفها عن مطرب الراب آرون كارتر

انتبه.. هذه الحالات لا يمكنها تناول لقاح الأنفلونزا

بإطلالة لافتة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهور نادر| شاهد

فيديو

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ