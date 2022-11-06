4 آلاف صحفي وإعلامي.. مغاوري: العالم يتابع بشغف كبير انطلاق مؤتمر المناخ

قال الكاتب الصحفى صلاح مغاوري ، إن كافة الوسائل الإعلامية تهتم بشغف كبير لانطلاق مؤتمر المناخ العالمى، خاصة أنه حدث يستحق الاهتمام والذى جاء انطلاقه فى توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للتغيرات المناخية والعالم أصبح يشعر فى الوقت الحالى خطورة هذه القضية .

وأضاف "مغاوري" خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن انعكاس خطورة التغيرات المناخية على كوكب الأرض سيشمل كافة دول العالم وانعقاد المؤتمر يأتي فى ظل تغطية اعلامية تشمل 4 آلاف صحفى وإعلامي مصري وأجنبي يعكس اهتمام الدول بهذه القضية .

وتنطلق فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بعد قليل بمدينة شرم الشيخ op276، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويتيح المؤتمر أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

