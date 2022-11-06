القوى العاملة بسوهاج تنظم 11 برنامجا تدريبيا على مهن يحتاجها سوق العمل

تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 11 دورة تدريبية يتم تنفيذها حاليا بمراكز التدريب المهني الموجودة داخل المحافظة بسوهاج؛ وطهطا ؛ والكوثر ، فصلا عن عقد ندوة توعوية تحت عنوان "التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية الصلبة" .

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير المديرية ، أن المديرية بدأت في تنفيذ خطة التدريب المهني علي 11 دورة تدريبية وتتمثل في 3 دورات على مهنة التفصيل والخياطة ، و3 دورات على مهنة صيانة الهاتف المحمول ، ودورتين على مهنة صيانة الحاسب الآلي ، ودورة على مهنة المساحة ، وأخرى على مهنة المشغولات اليدوية ، وأخيرة على مهنة التبريد والتكييف في المراكز الثلاثة بسوهاج؛ وطهطا؛ والكوثر .

وأضاف مدير المديرية ، أن المهن التى توفرت عليها برامج التدريب هي الأكثر طلبا في سوق العمل وتجد إقبالا متزايدا من الشباب والفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا ، كما يتم متابعتها بطريقة دورية من إدارة التدريب المهني ومديري المراكز للتأكد من تنفيذ المنهج التدريبي المعد من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة والذي يشتمل علي 80% عملي ، 20% نظري .

وأشار أبوزيد ، إلى أنه تم تنظيم ندوة عن التخلص الآمن من النفايات بمركز التدريب المهنى بسوهاج ، ضمن ندوات متعددة تنفذها المديرية لتثقيف المتدربين ورفع الوعي لديهم بالقضايا التي تهم المجتمع في كافة المجالات سواء قضايا المرأة أو الزيادة السكانية وحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية .

وحاضر في الندوة الدكتور محمد حشمت الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج؛ والذي تطرق إلى كيفية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الصلبة خاصة في مهن صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول والتبريد والتكييف والأجهزة المنزلية وغيرها من المهن التي يتم التدريب عليها بمراكز التدريب المهني التابعة للقوى العاملة.

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