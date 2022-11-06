سكان قرية شميس بالحسينية يشكون من خطورة أعمدة الإنارة

بعث القارئ علاء الشبراوي، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من وجود أعمدة إنارة آيلة للسقوط.

وقال القارئ في شكواه: “نعاني نحن سكان قرية أبوشميس بالحسينية في الشرقية من وجود أعمدة كهرباء منحنية منذ 15 يوما،، ونحن بفصل الشتاء وعرضة دائما للرياح والأمطار والماس الكهربائي”.

وأضاف: “الأعمدة متواجدة بشارع المدارس والأسلاك قريبة جدا من سطح الأرض وأصبحت خطر على المارة وخاصة أطفال المدارس،، ونحن في قري ريفية ومعظم الحيوانات تجوب شوارع القرية وتموت صعقا بالكهرباء”.

وأشار إلي إنه تم تقديم شكاوى مرارا وتكرارا إلي مدير إدارة كهرباء الحسينيه دون أى جدوى للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01008002006.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

5D1D3CEF-5000-4655-9709-59CC86DCEFE7