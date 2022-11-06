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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأممي إلى ليبيا: آن الأوان لوضع نهاية للفترة الانتقالية

المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا "عبد الله باتيلي"، إنه آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية في ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة .

وأضاف باتيلي في تصريحات صحفية، أن كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم ، أعربوا عن رغبتهم في المضي بإجراء الانتخابات، وهذه هي تطلعات الشعب الليبي.

وكشف المبعوث الأممي في تصريحاته التي بتثها قناة العربي التلفزيونية أنّه سيواصل جولته حيث سيقوم في الأيام القادمة بزيارات إلى الجنوب ، مؤكدا أن الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، واختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمي.

ليبيا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الانتخابات الليبية الحكومة الليبية

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