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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفق بطول 37 مترًا|تفاصيل مثيرة بعد ضبط مصريين أثناء بحثهم عن الآثار بليبيا

صدى البلد

أعلنت السلطات في ليبيا، تفاصيل القبض على 4 مصريين كانوا ينقبون عن الآثار في منطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد.

وحسب ما نقلته “أخبار ليبيا 24”، قال رئيس الدعم المركزي فرع البيضاء العقيد أيمن المعجب: "إن المعلومة وردت من قسم التحريات بالدعم المركزي حول سماع سكان المنطقة الصناعية لأصوات أعمال حفر لأيام دون إخراج أتربة أو بقايا حطام خارج المنزل".

تفاصيل الواقعة

وأوضح أن عناصر التحريات باشروا عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحة المعلومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإذن النيابة والتوجهه إلى عين المكان فوراً.

ولفت إلى أنه تمت مداهمة المنزل واتضح أن ساكن المنزل المؤجر شخص مصري الجنسية واتضح على تعابير وجهه أثناء دخول المنزل الارتباك والخوف.

وأضاف المجعب: "خلال تفتيش المنزل عثر على نفق بطول 37 متراً تحت الأرض، وبها سلالم طويلة جداً".

وأشار: "اعترف الشخص الموجود بالمنزل فورا بأنه يقوم بأعمال حفر من أجل التنقيب عن الآثار، وأن الاتصال بشريكيه الإثنين داخل النفق انقطع منذ ساعات”.

ولفت إلى أنه على الفور تم التواصل مع الهلال الأحمر الليبي ومدير مستشفى البيضاء وجاءت الفرق فوراً من أجل إنقاذ العالقين في النفق.

وأشار إلى أن عملية إنقاذ المصريين الآخريين من داخل النفق استمرت 12 ساعة متواصلة، حيث بدأت من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 9:00 صباحاً.

وأفاد بأنهما تعرضا للاختناق والإغماء بسبب استخدامهم للوقود أثناء عمليات الحفر والتنقيب لتسهيل الحفر عليهما، وتمت عملية إنقاذهم بصعوبة جداً بسبب عمق الحفرة، وأسعفوا إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وبيّن أن هناك شريكًا رابعًا في القضية كان هارباً وتم القبض عليه، وتمت إحالة المتهمين إلى جهاز الأدلة الجنائية للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بتهمة التنقيب على الآثار.

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