عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"فيريرا" يقسم لاعبي الزمالك إلى 4 مجموعات

"فيريرا" يقسم لاعبي الزمالك إلى 4 مجموعات

صدى البلد

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا  اللاعبين إلى ٤ مجموعات، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني للفريق على دقة التمرير في مساحات مختلفة من الملعب، مع العمل على التحرك بدون كرة والضغط على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

FB_IMG_1667675023377
FB_IMG_1667675023377

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

موضوعات متعلقة

الانتقالات الشتوية .. تعرف على طلب فيريرا لـ صفقة يناير في الزمالك

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: إعلان «6 نوفمبر» اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب

أكبر شحنة مخدرات بالعالم.. ضبط 32 طن ماريجوانا بـ64 مليون دولار في إسبانيا

أغضب الجزائريين.. حسام عوار يسير على نهج نبيل فقير مع منتخب الخضر

بريطانيا.. ريشي سوناك يدعم وزيرا متهما بالتنمر| ما القصة؟

باريس سان جيرمان يفوز على لوريان 2-1 في الدوري الفرنسي

وفاة شقيقة مطرب المهرجانات شحتة كاريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتشر بالأسواق.. تناول هذا النوع من اللحوم يصيبك بالسرطان

طريقة علاج انسداد الأنف عند الأطفال

أمام الكعبة.. مارين الحيمر تتألق بظهورها الجديد

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

فيديو

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ