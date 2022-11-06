"فيريرا" يقسم لاعبي الزمالك إلى 4 مجموعات

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين إلى ٤ مجموعات، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني للفريق على دقة التمرير في مساحات مختلفة من الملعب، مع العمل على التحرك بدون كرة والضغط على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.