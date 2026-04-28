تزامنا مع تنفيذ أعمال القطار السريع.. تحويلات مرورية بطريق أسوان الغربي بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين - مطروح)، ما يستلزم الغلق الكلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالإتجاه القادم من ميدان المنيب إتجاه مدينة العياط لتنفيذ تلك الأعمال.. وذلك لمدة "10 أيام" اعتباراً من يوم الجمعة (1/5/2026) وحتى صباح يوم الأحد الموافق (10/5/2026) على أن تكون الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,30 صباحاً، ما يستلزم إجراء تحويل حركة سير المركبات للقادم من مناطق ميدان المنيب وترغب فى استكمال السير اتجاه مدينة العياط يتم الدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة بجوار منطقة الأعمال بذات الاتجاه واستكمال السير بمسار التحويلة بطول (200 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.