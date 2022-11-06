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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لهطول الأمطار.. رفع درجة الاستعداد بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

حالة الطقس بالإسكندرية
حالة الطقس بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح غدا الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع بدءا من الغد سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية بنسبة حدوث (٤٠%) وأن يسود طقس معتدل الحرارة علي الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

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وقررت  الشركة وقف الاجازات و بدل الراحات وانتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا باول.


وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا،  وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


وشدد  على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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