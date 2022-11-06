برلماني: مصر تفرض شروطها على صندوق النقد الدولي ويمكنها التدخل لضبط سعر الصرف

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتوج جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والإصلاح الاقتصادي الذي تم إنجازه.

وأضاف أكمل نجاتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن لقاء اليوم تم في ظل الزخم الذي تشهده مصر وهو رسالة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري، وجدوى الجدول الزمني الإصلاحي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تفرض شروطها على صندوق النقد الدولي، ويمكنها التدخل لضبط سعر الصرف، بفضل نجاحها في إنجاز الإصلاح الاقتصادي.

وأردف أكمل نجاتي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وطني تدخل في ضبط المنظومة الاقتصادية لدرجة جعلت صندوق النقد مجبرا على الإشادة بالاقتصاد المصري، كاشفا أن تحويل أولى دفعات قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر قد يكون بنهاية ديسمبر 2022.

