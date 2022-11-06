المنشآت السياحية: المطاعم تطلب عودة مواعيد عمل ما قبل كورونا

قال عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية، إن 90% من المطاعم توافق على عودة مواعيد العمل قبل كورونا، وتم طرح هذه المطالب على وزير السياحة.



وأضاف عادل المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه ليس كل المطاعم السياحية تطلب العمل ليلا لساعات متأخرة، ولكن بعض الذين لديهم فقرات فنية ومسرح منوعات في أماكن لها مواصفات خاصة يطلبون ذلك.

وبيّن رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية، أن مواعيد العمل قبل كورونا كانت تمتد حتى الساعة السادسة صباحا لمن يرغب.



وكشف عادل المصري، عن أن السائح القادم إلى مصر يرغب في التمتع بالأجواء المصرية والفنون التي تتميز بها القاهرة، مشيرا إلى أن الفن المصري ينتشر في العالم كله، كما أن السائحين يحبون استقلال المراكب النيلة والاستماع إلى أغنيات أم كلثوم ليلا، لافتا إلى أن السهر أحد أنواع السياحة.