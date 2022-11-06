صحفيون أجانب من قمة المناخ: نشعر بالحرية في شرم الشيخ

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا مصورًا لـ مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» من شرم الشيخ، التقى خلال مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا إلى مصر من أجل تغطية قمة مؤتمر المناخ (cop 27).

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، من مدينة شرم الشيخ، إن هذا التقرير كاشف؛ ويرد على الدعاية السوداء التي يروجها البعض ضد مصر؛ وهو الأمر الذي ليس له أساسًا من الصحة.

وقدّم مجدي يوسف، تقريرًا مصورًا سأل فيه الصحفيين والإعلاميين الدوليين عن وجود أي معوقات تواجه عملهم الصحفي والإعلامي خلال تغطية فعاليات مؤتمر المناخ؟، وهل يتعرضون لأي ضغوط أو توجيه من أجل ترويج صورة معينة؟؛ حيث قالت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية إنها تعمل بمنتهى الحرية دون أي مضايقات أو محظورات.



وقالت إعلامية أخرى، إنها تسير بمنتهى الأمن حيث أن هناك من أخافها قبل قدومها إلى مصر؛ وهو الأمر الذي ثبُت عكسه عند قدومها إلى شرم الشيخ، بينما قال إعلامي آخر إنه ينتقد كيفما يشاء دون التعرض لمضايقات، مشيدين بما لاقوه من معاملة حسنة وحرية في التغطية الإعلامية لمؤتمر المناخ.