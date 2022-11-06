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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي ودنيا سمير غانم في العرض الخاص لفيلم حسن الرداد .. صور

صورة من العرض الخاص
صورة من العرض الخاص

حرصت الفنانة ايمى سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم على دعم حسن الرداد في العرض الخاص لفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، الذي أقيم مساء اليوم بإحدى دور العرض السينمائية بأحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، كما حضر أيضا منتج الفيلم أحمد السبكي.

ويحتفل صناع فيلم «تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد، اليوم الأحد، بالعرضه الخاص للفيلم في مصر، وذلك داخل أحد دور العرض السينمائية بإحدى المولات بمدينة 6 أكتوبر.

واحتفل صناع فيلم «تحت تهديد السلاح»، بعرضه الخاص فى إمارة دبى بدولة الأمارات، بحضور حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكى، وإيمي سمير غانم والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد سامي، والفنانة ميساء مغربي، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية رشا الخطيب، كما احتفل صناع الفيلم بعرض خاص له في السعودية.

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

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