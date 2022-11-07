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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 7-11-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم.. استقر سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأثنين 7-11-2022، وتراوح الريال السعودي بين 6.23 و6.45 جنيه للشراء وبين 6.46 و6.49 جنيه للبيع.

 سعر صرف الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 6.43 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع.

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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

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24.30 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 7-11-2022

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل سعر للدولار بقيمة 6.45 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وفي بنك مصر 6.43 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي إلى 6.43 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 6.44 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق وصل الريال السعودي إلى 6.44 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنوك:" المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد" 6.44 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 6.43 جنيه للشراء 6.47 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل الريال السعودي 6.42 جنيه للشراء 6.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 6.41 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإمارات دبي سجل الريال السعودي 6.41 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنوك:"التنمية الصناعية، قطر الوطني" 6.29 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"العربي الافريقي، البركة، العقاري المصري، أبوظبي التجاري" 6.28 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر إيران - ميد بنك 6.24 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الريال السعودي 6.23 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

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