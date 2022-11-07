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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

  أسعار الذهب مصر .. استقر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022، بعد موجه من التقلبات خلال تعاملات أمس ما بين ارتفاع وانخفاض وذلك على مستوى جميع الأعيرة.

 ومع بداية تعاملات الاثنين سجل سعر جرام الذهب ؛ استقرارا علي مستوي الأعيرة لدي محلات الصاغة، بعد أن قفر بنحو  116 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين.

وخلال أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 90 جنيهًا بالأسواق المحلية، بينما تراجعت الأوقية بالأسواق العالمية بنسبة 1.7 %، وبقيمة 28 دولارًا.

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، لذلك يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين على مستوى جميع الاعيرة.

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سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب من  عيار 21 نحو 1223 جنيها للبيع و 1229 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 

ووصل سعر عيار 14 نحو 815 جنيها للبيع و 819 جنيها للشراء. 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر عيار 24 نحو 1398 جنيها للبيع و 1405 جنيها للشراء .

سعر الذهب عيار  18 

ووصل سعر عيار 18 نحو 1048 جنيها للبيع و 1053 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1,4 مليون جنيه للبيع و 1.404 مليون جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 43.5 ألف جنيه للبيع و 43.7 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9784 جنيها للبيع و 9832 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب

يتراوح سعر مصنعية جرام  الذهب  بين 7 حتي 10% بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وعليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري.

وتختلف تسعيرة مصنعية الذهب من محل صاغة لآخر، لكنها تتراوح في المتوسط  بين 30 و65 جنيهًا بالدمغة

 أكد شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهر، في تصريحات سابقة إن سعر الذهب يتم تحديده علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية.

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