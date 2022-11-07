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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

24.30 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 7-11-2022

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين 7-11-2022،  في جميع البنوك العاملة في مصر.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 24.15 و24.25 جنيه للشراء، وبين 24.25 و24.30 جنيه للبيع.

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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

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النساء السبب.. لماذا انخفض عدد المواليد في بعض من محافظات مصر؟

أعلى سعر للدولار 

وقدم بنكي “ مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك المصري للتنمية” أعلى سعر لصرف الدولار بقيمة  24.25 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

و في أكبر بنكين  حكوميين "البنك الأهلي المصري  وبنك مصر" سجل سعر الدولار، 24.15 جنيه للشراء و24.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 24.20 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك 

سعر الدولار في البنوك الخاصة،  وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 24.21 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي  في البنك التجاري الدولي 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك:" المشرق، الكويت الوني، الاستثمار العربي، العقاري المصري، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي، العربي الدولي"24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

وصل سعر صرف الدولار مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7-11-2022، في بنك الاسكندرية 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

 

سعر صرف اليورو اليوم

 في البنك المركزي، سجل سعر صرف  العملة الأوروبية "اليورو" الاثنين ، 23.58 جنيه للشراء و23.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر في البنك الأهلي المصري و بنك مصر  23.52 جنيه للشراء و24.16 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو  في البنك التجاري الدولي 23.55 جنيه للشراء و24.19 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجلت 23.58 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الاسترليني 

 

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 27.35 جنيه للشراء و27.64 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري  وبنك مصر 26.92 جنيه للشراء و27.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي إلى 26.96 جنيه للشراء و27.63 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 26.99 جنيه للشراء و27.64 جنيه للبيع.

 

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