ارتفع 35 قرشا .. أسعار الدولار الأمريكى اليوم السبت 5-11-2022

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم فى البنوك

بلغت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 24.25جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.22جنيه للشراء و 24.30جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 24.21جنيه للشراء و 24.32جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 24.21جنيه للشراء و 24.29جنيه للبيع.

وصلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،اتش اس بى سى HSBC ،كريدى اجريكول،قناة السويس،الإمارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري،التنمية الصناعية،العقارى المصري العربي،فيصل الإسلامي،مصر إيران للتنمية،المشرق،المصرف العربي الدولي،الكويت الوطني) نحو 24.20جنيه للشراء و 24.30جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجاري الدوليCIB نحو 24.18جنيه للشراء و 24.28جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى البنك الأهلى

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد،قطر الوطني) نحو 24.15جنيه للشراء و 24.25جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة نحو 24.10جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

سعر الدولار

أفضل سعر لشراء الدولار

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 24.25جنيه للشراء.

مرونة سعر صرف الجنيه المصري

ارتفعت أسعار العملة الأمريكية بقيمة 35 قرشا فى البنوك العاملة بمصر على مدار الأسبوع الماضي ،وتشهد العملة الأمريكية صعودا محليا منذ قرار البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “ البنك المركزي ” أسعار الفائدة ، الأربعاء الماضي ، بقيمة 75 نقطة أساس و تعد المرة الرابعة على التوالى لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.