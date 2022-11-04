ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والاسترليني.. أسعار العملات في البنك الأهلي

انخفضت أسعار العملات الأوروبية وارتفع سعر الدولار، في ختام تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي مستهل التعاملات فى البنك الأهلي.

ويرصد موقع "صدي البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 وفقا لأخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، 24.15 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع مقارنة بـ 23.90 جنيه للبيع الأحد الماضي بارتفاع 35 قرش.

سعر الدولار

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الجمعة، 23.50 جنيه للشراء و23.85 جنيه للبيع مقارنة بـ 23.89 جنيه للبيع الأحد الماضي بتراجع 4 قروش.

سعر اليورو

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الجمعة، 26.96 جنيه للشراء 27.69 جنيه للبيع مقابل بـ 27.77 جنيه للبيع الأحد الماضي بانخفاض 8 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الجمعة، 23.80 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع مقابل 24.18جنيه للبيع بزيادة 5 قروش عن الأحد الماضي.

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الجمعة، 2.14 جنيه للشراء و2.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة، 2.27 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الجمعة، 3.15 جنيه للشراء و3.20 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة .

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 16.27 جنيه للشراء و 16.48جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 3.29 جنيه للشراء و3.32 جنيه للبيع.

الفيدرالي الأمريكي

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وأدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008.