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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

 سجلت  أسعار الدولار على المستوى العالمي تراجعا بشكل قوي لليوم الثاني، إذ هبطت العملة الخضراء بنسبة 1.89%، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وهوت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة وبحسب مؤشر الدولار، تراجعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 110.675 مقارنة بـ 112.195 نقطة الاثنين 24 أكتوبر  بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 110.675 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 112.85 ، بنسبة 1.89 % بقيمة 2.129 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 112.875 نقطة.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه

و على المستوى المحلي في مصر فسجل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد  6 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة.

مؤشر ‎الجنيه

وكان حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، اكد خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وارتفع الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.29 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.20 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وزادت أسعار صرف العملة الأمريكية محليًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.30 في بنك قناة السويس.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

 سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن  سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.15 جنيه للشراء و”24.30  جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت “24.15 جنيه للشراء، “24.25 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.15 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.25 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.15 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس “24.30 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.15 جنيه للشراء.

ويتطلع  المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.25 جنيه للبيع.

الدولار

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أعلى سعر للدولار اليوم 

الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  ، ليصبح 24.30 جنيه للبيع في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وفي عدة بنوك سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.18 جنيه للشراء 24.28 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.21 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع.

الدولار
الدولار
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