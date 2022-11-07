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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو.. حريق بالقرب من برج خليفة بالإمارات

صدى البلد

نشب حريق في ساعة مبكرة من، صباح الاثنين، في بناية شاهقة تتألف من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

وبحسب وسائل إعلام، لم يتضح ما إذا كان الحريق تسبب في أي إصابات في المبنى السكني، ونجحت الأجهزة الأمنية فى إطفاء  النيران بعد السيطرة عليها بشكل سريع.

أمكن مشاهدة آثار سوداء جراء الحريق، والتي امتدت إلى المبنى الذي هو جزء من سلسلة أبراج تسمى ”بوليفارد ووك 8″ التابعة لشركة إعمار الإماراتية.

وأثارت سلسلة حرائق في بنايات شاهقة في دبي، والمرصعة بناطحات السحاب، في السنوات الماضية تساؤلات بشأن سلامة الكسوة الخارجية والمواد الأخرى المستخدمة في الدولة.

وكان قد اندلع حريق في فندق ”العنوان” (ذا أدريس) بمنطقة داون تاون بدبي في ليلة رأس السنة الجديدة عام 2015، وهو أحد أفخم الفنادق في دبي بالقرب من برج خليفة.

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