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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال فعاليات مؤتمر المناخ على المستوى الرئاسي.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 على المستوى الرئاسي .

وسلطت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية الضوء على 8 جوانب وقضايا هامة يجب متابعتها عن كثب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأشارت بلومبرج في تقرير لها، أمس الأحد، إلى أنه رغم مواجهة العالم لتهديدات من الحرب وأزمة الطاقة وخطر الركود العالمي، إلا أن قضية تغير المناخ مازالت أحد القضايا المُلحة للغاية، خاصة وأن الحوادث الطبيعية الناتجة عن الطقس المتقلب أصابت العديد من دول العالم خلال الشهور الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ قادة العالم خطوات فورية خلال قمة شرم الشيخ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر المناخ كوب 27 فعاليات مؤتمر المناخ مدينة شرم الشيخ

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