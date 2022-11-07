المرأة وثقافة التسامح.. ندوة بجناح حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

يعقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "المرأة وثقافة التسامح" ، بمشاركة د. وداد بوشماوي رائدة الأعمال الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 وعضو لجنة التحكيم في جائزة زايد للأخوة الإنسانية، ويُدير الندوة الإعلامية نوفل رمول.

دور المؤسسات الدينية في تمكين المرأة

وتتناول الندوة، التي تقام في قاعة "الملتقى 1" في تمام الساعة 6 مساء، دورَ مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في تمكين المرأة، ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية وانعكاس ذلك على الأفراد والمؤسسات.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاص في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022م، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في دورته الـ 41؛ بمجموعةٍ من الإصدارات، التي تُعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، والتي تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب، وتقدِّم الحلول الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الشرق والغرب وترسيخ العيش المشترك بين جميع البشر.

تعزيز الأخوة الإنسانية

فيما أكد الدكتور قطب مصطفى سانو، عضو مجلس حكماء المسلمين، أن ملتقى البحرين للحوار من أجل التعايش الإنساني، الذي يأتي في بلد يمثل نموذجًا حيا للتعايش؛ هو رسالة واضحة للبشرية، تؤكد على أن الحل والمخرج من المآسي التي تعانيها البشرية يكمن في السلم والتعايش وقبول الآخر والاعتراف به، وتمكينه من ممارسة شعائره ومعتقداته بحرية، موضحًا أن الأمل معقود على أن يخرج هذا الملتقى الذي يضم نخبة متميزة من جميع الأديان والمعتقدات؛ بتطبيق عملي وبرنامج ملموس، لما عبرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية الخالدة.

وطالب عضو مجلس حكماء المسلمين، بالتوقف عن التناحر والاختلاف، ليحل مكانها أخوة إنسانية صادقة، لا يُرفع فيها السلاح في وجه الإنسان، فسعادة الإنسانية وبقاؤها وازدهارها في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية، موضحا أن مجلس حكماء المسلمين أثبت من خلال هذا الملتقى أنه يمتلك الكثير من الإبداعات والابتكارات التي تعمل على تحقيق المبادئ التي نصت عليها "وثيقة الأخوة الإنسانية"، والتي لا يمكن للبشرية أن تنساها، مؤكدا أنها من الوثائق النادرة عبر تاريخ البشرية، لافتا أن تمسكنا بها وانطلاقنا من خلالها يضع نهاية لكل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البشرية.

يُذكر أن شيخ الأزهر أجرى زيارة إلى البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد، والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» والذي عقد يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.