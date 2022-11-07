تقديم خدمات صحية لـ1325 مستفيدا ضمن قافلة طبية بـ"بشاير الخير" بالإسكندرية.. اليوم

كشفت محافظة الإسكندرية أن عدد المترددين والمستفيدين من القافلة الطبية الخدمية الشاملة اليوم الأثنين ببشاير 1325 مواطن، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة في كل التخصصات للمواطنين، فضلاً عن توفير الحملات التوعوية والثقافية والخدمية على كافة المستويات.

يأتي هذا في إطار تقديم الرعاية الصحية والخدمية والاجتماعية للمواطنين ضمن القافلة الطبية المجانية الشاملة ببشاير الخير التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية والتضامن الاجتماعي والتعليم وجميع الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين.