عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات صحية لـ1325 مستفيدا ضمن قافلة طبية بـ"بشاير الخير" بالإسكندرية.. اليوم

قافلة طبية بمحافظة
قافلة طبية بمحافظة الإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية أن عدد المترددين والمستفيدين من القافلة الطبية الخدمية الشاملة اليوم الأثنين ببشاير 1325 مواطن، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة في كل التخصصات للمواطنين، فضلاً عن توفير  الحملات التوعوية والثقافية والخدمية على كافة المستويات.

بمشاركة 15 سيارة إطفاء.. إخماد حريق بمصنع أحذية غربي الإسكندرية

ابنك حمزة مات.. فاجعة بالإسكندرية بعد وفاة طفل سقط من الدور الثامن| القصة الكاملة

يأتي هذا في إطار تقديم الرعاية الصحية والخدمية والاجتماعية للمواطنين ضمن القافلة الطبية المجانية الشاملة ببشاير الخير التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية والتضامن الاجتماعي والتعليم وجميع الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية إخماد حريق الرعاية الصحية قافلة طبية جامعة الإسكندرية القيادة السياسية القافلة الطبية بشاير الخير الرعاية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

ترشيحاتنا

ولي عهد "بهانج" بماليزيا لشيخ الأزهر: نحن غرس أيديكم وندين لكم بالفضل

رئيسة الوزراء الإيطالية خلال لقاء الرئيس السيسي : مصر بالنسبة لنا و لأوروبا دعامة الاستقرار بالمنطقة

إندونيسيا تعلن قيام روسيا باستعدادات واسعة النطاق لحضور وفدها قمة العشرين

حوار استراتيجي جديد.. محادثات مرتقبة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة

مصير مجهول ومستقبل مُهدد لـ محمد صلاح.. توابع زلزال عرض ليفربول للبيع

للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في دقيقتين | مفاجأة بشأن فيديو عمر كمال وطليقة الفيشاوي

فصتان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

وفد السويد يطرح جدول أعماله بندوة في مؤتمر المناخ .. صور

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

فيديو

نادية الجندي تهدد منتحل شخصيتها..نجوم تصدروا التريند ..تغطية خاصة

نشرة صدى البلد.. آخر مسجدات أسعار الذهب والدولار اليوم

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

انفراجة في أسعار الدواجن والأرز.. وزير التموين يطمئن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ