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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر والسعودية يوقعان اتفاقيات للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر| صور

صدى البلد

يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي  مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر  و من أجل الحفاظ على المناخ.


ورصدت عدسة صدى البلد صور لمذكرات التعاون وذلك من داخل جناح المملكة العربية السعودية بقمة المناخ بشرم الشيخ.


و افتتح الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات قمة المناخ COP 27، في مدينة شرم الشيخ بحضور ومشاركة 120 من القادة والزعماء حول العالم ورؤساء الحكومات، فيما شهدت الجلسة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخي،  وكلمة الرئيس السيسي،  التي حدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم

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