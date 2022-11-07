البرهان: السودان ملتزم بخطط وبرامج التحول الأخضر

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بجهود السعودية في التصدي الجاد للتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم الحلول العملية المناسبة، لامتصاص ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومعالجة تدهور التربة، والحفاظ على القطاع الغابي والمراعي الطبيعية.

وتابع:"أجدد التزام السودان بخطط وبرامج التحول الأخضر، وإتاحة إمكانياته وموارده الطبيعية لتكون تحت تصرف التحول الأخضر"