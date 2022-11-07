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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس موزمبيق: بلدنا من أكثر الدول المتأثرة بقضية تغير المناخ.. فيديو

فيليبي نيوسي
فيليبي نيوسي

قال فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، إن بلده من أكثر الدول المتأثرة بقضية تغير المناخ لأن دولته تعاني من الأعاصير الاستوائية والفيضانات التي تتطلب الكثير من جهود التكيف.

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وأضاف "فيليبي نيوسي" خلال كلمته فى جلسة بـ قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، أن دولته أقامت العديد من محطات الأرصاد لتوفير الإنذار المبكر من أجل العمل المبكر لحماية المجتمعات الأكثر هشاشة لظروف الطقس المتطرف.

وتابع فيليبي نيوسي، أن دولته تستضيف مركز العمليات السابق منذ عام 2021 لتنسيق الاستجابة الطارئة فى الجنوب الأفريقي بدعم وتعاون من بنوك التنمية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف فضلا عن المجتمع المدني.

عام 2021 شرم الشيخ المجتمع المدني تغير المناخ رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي

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