عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يكرم شهداء وأبطال ملحمة البرث

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم فريق طلاب من أجل مصر بكلية الآداب بجامعة المنصورة ندوة عن ملحمة البرث للتعريف بالبطولات التى قام بها ابطال لقوات المسلحة فى التصدى للارهاب بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب  الدكتور محمود سليمان الجعيدى عميد كلية الآداب، الدكتور وائل السيد البرعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الانشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور أحمد الجعيدى رائد مساعد طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، الدكتورة دعاء نور مقدمة الندوة رائد طلاب من أجل مصر كلية الآداب ،  أحمد العشرى مدير رعاية الطلاب.

بمشاركة الأبطال الحقيقين والفنانين الذين  جسدوا الشخصيات الحقيقية بمسلسل الاختيار : أم الشهيد الجندى على على، الجندى محمد على، الجندى أحمد خضر، الفنان تامر مجدى قام بدور الشهيد على على، الفنان أحمد ربيع.

وقدم “ خاطر” التحية لأم الشهيد البطل الجندى على على  كما قدم التحية لشهداء الوطن وللابطال الحاضرين بالندوة على التضحيات التى قدموها.

وأكد أن جامعة المنصورة هى معقل الفكر والانتماء للوطن وهذا الحدث رسالة بأن الشعب المصري متلاحم مع القوات المسلحة.

IMG-20221107-WA0052
IMG-20221107-WA0052
IMG-20221107-WA0051
IMG-20221107-WA0051
IMG-20221107-WA0050
IMG-20221107-WA0050
IMG-20221107-WA0048
IMG-20221107-WA0048
IMG-20221107-WA0049
IMG-20221107-WA0049
جامعة المنصورة القوات المسلحة كلية الاداب رئيس الجامعة تحية لشهداء الوطن رئيس جامعة المنصورة رجال القوات المسلحة و

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

بعد مغادرته شرم الشيخ.. ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر للرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

وفاة عامل نظافة بحادث في الدقهلبة

ترشيحاتنا

الوضع صعب.. أوكرانيا تكشف عن أزمة خطيرة بسبب الضربات الروسية

أبو العينين: كلمة الرئيس السيسي أوجزت ما يحيق بالعالم من مخاطر.. وطرحت حلًا سياسيًا حكيمًا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ومصر اليوم كانت الوجهة الأهم عالميًا

أحمد موسى: حرائق في بيوت جماعة الإخوان بسبب نجاح قمة المناخ.. فيديو

التحقيق مع 11 أسقفا فرنسيا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال

ولي عهد البحرين يشيد بجهود الرئيس السيسي وما تشهده مصر من تطور

تعرف على موعد جراحة "ونش" الزمالك في إنجلترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

آخرهم نجلاء بدر وعنبة.. فنانون تعرضوا لكسر في القدم

للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

السر في دقيقتين | مفاجأة بشأن فيديو عمر كمال وطليقة الفيشاوي

فيديو

الشرق الأوسط الأخضر تستكمل مسيرتها من شرم الشيخ ودعم ضخم من ولي العهد السعودي

ردود فعل واسعة عقب تصريحات الرئيس عن وقف الحرب الروسية الأوكرانية ..تغطية خاصة

فيفي عبده وزينب غريب وقصة تعليق أثار الجدل على مواقع التواصل "فيديوجراف"

أجواء القاعة الرئيسية.. السيسي يستقبل قادة الدول المشاركة بقمة المناخ.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ