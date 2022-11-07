رئيس جامعة المنصورة يكرم شهداء وأبطال ملحمة البرث

نظم فريق طلاب من أجل مصر بكلية الآداب بجامعة المنصورة ندوة عن ملحمة البرث للتعريف بالبطولات التى قام بها ابطال لقوات المسلحة فى التصدى للارهاب بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب الدكتور محمود سليمان الجعيدى عميد كلية الآداب، الدكتور وائل السيد البرعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الانشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور أحمد الجعيدى رائد مساعد طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، الدكتورة دعاء نور مقدمة الندوة رائد طلاب من أجل مصر كلية الآداب ، أحمد العشرى مدير رعاية الطلاب.

بمشاركة الأبطال الحقيقين والفنانين الذين جسدوا الشخصيات الحقيقية بمسلسل الاختيار : أم الشهيد الجندى على على، الجندى محمد على، الجندى أحمد خضر، الفنان تامر مجدى قام بدور الشهيد على على، الفنان أحمد ربيع.

وقدم “ خاطر” التحية لأم الشهيد البطل الجندى على على كما قدم التحية لشهداء الوطن وللابطال الحاضرين بالندوة على التضحيات التى قدموها.

وأكد أن جامعة المنصورة هى معقل الفكر والانتماء للوطن وهذا الحدث رسالة بأن الشعب المصري متلاحم مع القوات المسلحة.

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