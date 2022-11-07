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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الخارجية الأمريكية: مستعدون للتنسيق مع الصين في ملف التغيرات المناخية

ساميويل وريبرج، المتحدث
ساميويل وريبرج، المتحدث الإقليمي بأسم الخارجية الأمريكية

أكد ساميويل وريبرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن التلوث والتغيرات المناخية، لا تعترف بأي حدود، مشيرا إلى أن التلوث يؤثر على العالم كله، ولا بد من التعاون بين مختلف دول العالم في هذا الملف.

وقال ساميويل وريبرج، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن الولايات المتحدة مستعدة للتنسيق مع الصين في ملف التغيرات المناخية، للعمل على وضع حلول هامة.

 

وتابع  المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها، في ملف التغيرات المناخية.

 

لتنفيذ  التعهدات

وأشار ساميويل وريبرج إلى أنه حان الوقت الآن لتنفيذ التعهدات من الدول الصناعية الكبرى، لإنقاذ العالم.

 

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