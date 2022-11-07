متحدث الخارجية الأمريكية: مستعدون للتنسيق مع الصين في ملف التغيرات المناخية

أكد ساميويل وريبرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن التلوث والتغيرات المناخية، لا تعترف بأي حدود، مشيرا إلى أن التلوث يؤثر على العالم كله، ولا بد من التعاون بين مختلف دول العالم في هذا الملف.

وقال ساميويل وريبرج، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن الولايات المتحدة مستعدة للتنسيق مع الصين في ملف التغيرات المناخية، للعمل على وضع حلول هامة.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها، في ملف التغيرات المناخية.

لتنفيذ التعهدات

وأشار ساميويل وريبرج إلى أنه حان الوقت الآن لتنفيذ التعهدات من الدول الصناعية الكبرى، لإنقاذ العالم.