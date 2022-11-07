عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ يكشف تفاصيل سير العمل بالمؤتمر..فيديو

أكدإسلام رشدي عضو اللجنة المنظمة، بغرفة العمليات المركزية لتنظيم فعاليات قمة المناخ، أن هناك أكثر من 119 فندق في شرم الشيخ تم تسكين ضيوف مؤتمر قمة المناخ بها، مشيرا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة لضيوف المؤتمر، مع العمل على وجود جولات سياحية.

وقال إسلام رشدي، خلال تصريحات لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أنه يوجد غرفة مركزية لإدارة الازمات، على مدار اليوم، مع وجود فريق خاص لتنظيم الفعاليات والقاعات، ومتابعة سير العمل، إضافة إلى وجود فريق مختص بالإعلام.

وتابع عضو الجنة المنظمة، بغرفة العمليات المركزية لتنظيم فعاليات قمة المناخ، أن التجهيزات للمؤتمر بدأت منذ فترة كبيرة، مؤكدا أنه تم العمل على وجود أكثر من منطقة لفعاليات المؤتمر منها

المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والمنطقة الصفراء والمنطقة الحمراء.



الفعاليات الرئيسية

وأشار إسلام رشدي إلى أن المنطقة الزرقاء، يتواجد بها الرؤساء، وقيادات حكومات الدول، في حين أن المنطقة الخضراء، بها الفعاليات الرئيسية والتي ننوة من خلالها على أهمية النباتات والطاقة الخضراء.