التقييم بالدولار.. وزير الطيران يعلق على ارتفاع تذاكر الطيران.. فيديو

رد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية.

وقال عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "السوق لدينا مفتوح وهناك منافسة وجودة الخدمة هي الحاكم في السعر".

وأضاف الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني،: "أسعار وقود الطيران ارتفعت، مبيعات التذاكر داخل مصر بتاع بالجنية

المصري لكن الاتلزامات تكون بالدولار، لذلك يتم تقييم سعر تذكر مصر للطيران وفقا للدولار".

وأشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني،: "أسعار تذاكر الطيران للأقصر أقل من أسعار نظيرتها الخاصة"، مؤكدا: "لا يوجد زيادة في أسعار التذاكر حاليا".