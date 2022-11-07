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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نهاد أبو القمصان: بيئة العمل السلبية تسمح للموظف السام بالانتشار والتمدد

نهاد أبو القمصان،
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

 

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أهمية التدريب للموظفين للتفريق بين الشخص السام والمبدع في العمل، قائلة: "لو شفنا حد يؤذي بيئة العمل لازم نعرف السبب ونعمل تدريب لكل اللي بيشتغلوا في المؤسسة وفي خلل بأن الناس متعرفش قواعد المؤسسة".

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الأساس عمل تقييم للعمل في المؤسسة ولازم نشرح في دورات تدريبية لازم نوضح أن الخلل بالقواعد سيؤدي لطريق خطر وبيئة العمل ممكن تسمح للشخص السام أنه يتمدد وينتشر.

 

 ضبط العلاقات والتفريق

واستكملت: "المدير هو المسئول عن ضبط العلاقات والتفريق بين الإبداع وخلق بيئة غير صحيحة، ودي مشكلة مؤسسات مش موظفين ومحدش بيقعد فى بيئة عمل فاسدة إلا لو كان غير واثق من كفاءته"

نهاد أبو القمصان حديث القاهرة حقوق المرأة العلاقات خيري رمضان

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