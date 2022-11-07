عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محيي الدين: استضافة أفريقيا لـ COP27 تؤكد التنفيذ الفعلي للعمل المناخي

صدى البلد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن استضافة أفريقيا لمؤتمر الأطراف يجعله مؤتمراً للتنفيذ نظراً لحاجة أفريقيا للتنفيذ الفعلي للعمل المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "مبادرة السور الأزرق العظيم.. تسريع وتعزيز العمل من أجل المحيطات في غرب المحيط الهندي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بمشاركة رئيس سيشل وافيل رامكالاوان، وعدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي ورواد المناخ.

وأوضح محيي الدين أن أفريقيا تساهم حتى الآن بنحو ٣ بالمئة فقط في الانبعاثات الكربونية، لكن هذا لن يستمر طويلاً لأن دول وشعوب القارة لديها مشكلاتها ولديها تطلعاتها الخاصة بتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الطاقة لكل الأفارقة وهو ما قد يزيد من الانبعاثات الكربونية ما لم يتم التعامل بجدية مع اهتمام أفريقيا بالتحول الأخضر.

وقال محيي الدين إن الدول الأفريقية تتعاون سوياً فيما يتعلق بالعمل التنموي والمناخي وتقدم مبادرات وتحالفات واعدة مثل تحالف الهيدروجين الأخضر ومبادرة السد الأزرق العظيم، موضحاً أن أفريقيا لديها الحلول لكنها تحتاج لتعاون الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتمويل.

وشدد رائد المناخ على أهمية العمل من أجل الحفاظ على المحيطات والاستثمار في هذا العمل، مضيفاً أن الحفاظ على النظام البيئي وتنوعه يقضي بعدم التضحية بهدف حماية الحياة في البحار والمحيطات.

وأشار رائد المناخ الى أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف تتطلع لنجاح مثل هذه المبادرات التي تستهدف حماية البيئة وتنوعها، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر الحلول العلمية والتمويل الكافي وتغير سلوك المجتمعات.

وأكد محيي الدين، أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر لتمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا بما يساهم في تحقيق التحول العادل بدول القارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسا سويا بفيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تنفي أرسال أسلحة إلى روسيا وتصفها "بالمحاولة العدائية"

خطورة الهجرة غير الشرعية.. دار الإفتاء تكشف مفاسدها

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا رياديا في قضايا المناخ ونشكرها على تنظيم COP27

بعد عودتها لحسام حبيب.. إطلالات صدمت جمهور شيرين بعد الطلاق

من الجزائر لشرم الشيخ.. كيف استحوذ المناخ على اهتمام قادة الدول؟

عفاف شعيب: لم أهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي بسبب خلعهن حجابهم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحلها وهى حامل..صور لـ البلوجر آمال مع زوجها بعد عودتهم

بنفس الصورة من عام 1996 ..أميرة فتحى تكشف عن جمالها الطبيعى

بعد ضربها وعودتها له.. 10 صور للبلوجر آمال أبو المجد قبل الشهرة

Cop27.. قطر تعرض مجسمات ستادات كأس العالم 2022 في مؤتمر المناخ

فيديو

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

نهلة سلامة: زيجاتي الأربعة فاشلة واستعد للخامسة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ